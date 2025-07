Ônibus escolar é apreendido com mais de 2 toneladas de maconha em Ponta Porã

Um ônibus escolar foi apreendido no último domingo (6), em uma propriedade rural de Ponta Porã, município a cerca de 320 quilômetros de Campo Grande, enquanto era preparado para transportar uma carga de drogas. A operação, realizada por forças de segurança da região, resultou na prisão em flagrante de dois homens.

Durante a ação, os policiais encontraram aproximadamente 2.065 quilos de maconha escondidos no interior do veículo. Segundo as autoridades, a carga representa um prejuízo estimado em R$ 4 milhões para o crime organizado.

O que mais chamou a atenção das equipes foi o fato de o entorpecente estar sendo transportado em um ônibus oficial de transporte escolar, possivelmente pertencente à frota pública. A suspeita é de que o veículo, em vez de cumprir sua função de levar estudantes, vinha sendo utilizado estrategicamente para atividades ilícitas, aproveitando-se de sua aparência discreta para despistar a fiscalização nas estradas.

Os dois homens detidos no local foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça. A polícia ainda investiga o caso para identificar outros envolvidos e esclarecer a origem da maconha.

As autoridades alertam para a ousadia do crime organizado na tentativa de utilizar meios públicos para o tráfico e reforçam que ações integradas de inteligência continuarão sendo realizadas para coibir esse tipo de prática.

