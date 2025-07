Quarta na Funsat tem Super Recrutamento e 2.001 vagas no expediente regular

Dia de 2.001 anúncios de emprego no radar da Funsat (Fundação Social do Trabalho) nesta quarta-feira (9), que também conta com mais uma edição do Emprega CG. Isso porque, no período da tarde, das 13h às 16h, o programa realiza o seu 34° evento do ano, com 200 vagas ofertadas para recrutamento imediato, de três empresas, em uma seleção que almeja uma contratação a cada três minutos.

Participam da “Super Quarta – Emprega CG”, com entrevistadores presentes, a Solurb, Fort Atacadista e a Morhena Facilities. Atendimentos que serão direcionados por senhas, em sistema de consultas e avaliações, no qual os candidatos poderão concorrer a mais de um encaminhamento no processo. O projeto acontece sempre no piso térreo do prédio onde fica localizada a Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

Painel completo ativa desde as 7h00

As 7h, a Agência de Empregos do órgão começa o seu expediente, intermediando encaminhamentos para 180 empresas de Campo Grande, em 130 profissões diferentes. Abordagem ao público que segue até as 17h, em guichês exclusivos, mesmo durante a organização da “Super Quarta” no espaço do setor.

Painel completo das triagens, com buscas, por exemplo, de açougueiro (56 postos), ajudante de padeiro (1 posto), analista de Recursos Humanos (2 postos), apontador de pessoal (20 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar administrativo (3 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar de limpeza (173 postos), auxiliar de logística (64 postos), balanceiro (1 posto), consultor de vendas (13 postos), além de 31 vagas para fiscal na prevenção de perdas.

Referente aos 1.664 anúncios de “perfil aberto”, nos quais os analistas não exigem experiência para a aprovação do novo colaborador, a Funsat indica sete destaques. Lista que cita procuras por ajudante de carga e descarga de mercadoria (27 postos), auxiliar de escritório (1 posto), lavador de ônibus (20 postos), operador de caixa (248 postos), operador de processo de produção (100 postos), operador de Telemarketing Ativo (100 postos), e ainda cinco vagas para vendedor de serviços.

Por Pref CG