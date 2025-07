Acidente com vacas soltas na pista deixa três feridos na MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro

Três pessoas ficaram feridas em estado grave, incluindo uma mulher e uma criança, após um Fiat Uno colidir com duas vacas soltas na rodovia MS-430, entre São Gabriel do Oeste e Rio Negro, a cerca de 137 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (8), por volta das 19h30, próximo à entrada da Fazenda Recreio, a cerca de 15 quilômetros do centro de São Gabriel.

De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle da direção após atingir os animais que atravessavam a pista. Outros veículos que trafegavam pelo local também acabaram colidindo com as vacas, o que indica que os animais estavam no meio da pista em um trecho de baixa visibilidade.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros antes da chegada das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros. Uma criança foi retirada do veículo por testemunhas.

A mulher e a criança foram socorridas em estado gravíssimo e encaminhadas inicialmente ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste. Devido à gravidade dos ferimentos, ambas foram transferidas em vaga zero para Campo Grande. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde das duas vítimas. O motorista do Fiat Uno, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido consciente e orientado, com fortes dores no tórax.

A Polícia Militar foi acionada, registrou a ocorrência e controlou o trânsito no local, que passou a operar em sistema pare e siga. A causa do acidente ainda será apurada, e há questionamentos sobre a responsabilidade pela presença de gado solto na rodovia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais