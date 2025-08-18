Ônibus com atletas mirins capota na BR-060 em Paraíso das Águas

Um ônibus que transportava alunos de uma escolinha de futebol de Chapadão do Sul capotou na noite desse domingo (17) na BR-060, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu próximo ao distrito de Bela Vista, entre os municípios de Paraíso das Águas e Camapuã, quando o veículo saiu da pista, conforme informou o site O Correio News.

No veículo estavam jovens atletas de 12 a 14 anos que retornavam de jogos escolares realizados em Campo Grande. Apesar da gravidade do acidente, as crianças sofreram apenas ferimentos leves. O motorista do ônibus e o técnico da equipe tiveram ferimentos mais sérios, o professor fraturou o braço e o condutor apresentou suspeita de trauma na cabeça.

Equipes de saúde de Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, com apoio da Cruz Vermelha, atuaram no resgate das vítimas. O prefeito de Chapadão do Sul, Walter Schlatter, e a esposa, Michelle, acompanharam de perto os atendimentos. Os feridos foram levados inicialmente ao PAM (Pronto Atendimento Médico) de Paraíso das Águas e, em seguida, transferidos para Chapadão do Sul.

A notícia mobilizou familiares, que se aglomeraram em frente aos hospitais em busca de informações sobre o estado de saúde dos passageiros.

