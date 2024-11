Ônibus apreendido em Campo Grande transportando droga é flagrado novamente com carga milionária de Cocaína em Goiás

Polícia Civil de Goiás apreendeu, nessa segunda-feira (4), em Porangatu (GO), um ônibus que transportava alunos carregado com 500 kg de cocaína. O mesmo veículo havia sido apreendido em Campo Grande, em 2021, também transportando droga. À época, a Receita Federal doou o veículo para o Estado em 2022, após finalizadas investigações.

Conforme informações, o coletivo estava sendo utilizado para transportar estudantes, quando apresentou problema no motor. Enquanto estava na oficina, quatro homens surgiram perguntando sobre o veículo. Desconfiados, os funcionários acionaram a polícia.

Quando as equipes chegaram ao local, flagraram os autores retirando a droga do interior do ônibus, escondidas nas paredes. Ao todo, o entorpecente está avaliado em R$ 40 milhões. Os suspeitos, de nacionalidade boliviana, colombiana e peruana tentavam colocar os tabletes no interior de uma van, que já estava com as poltronas removidas.

A carga foi apreendida e levada à delegacia especializada. Agora, a polícia apura se a droga estava escondida no veículo desde a primeira apreensão, em Campo Grande, ou se foi colocada posteriormente.

