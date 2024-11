Homem encontrado com sangramento na cabeça e ouvido é socorrido por equipe da GCM e encaminhado para a Santa Casa

Um homem, ainda não identificado, foi socorrido por uma equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e encaminhado para a Santa Casa, após ser encontrado com um corte na cabeça na Avenida Zulmira Borba, no bairro Oscar Salazar, em Campo Grande.

A vítima foi encontrada próximo a um caminhão e além do corte na cabeça, também estava com sangramento no ouvido.

Os guardas acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que realizaram os primeiros atendimentos antes de encaminharem o homem para a Santa Casa.

O caso segue sendo investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.