Prefeitura reduz duplicidade de cadastros do SUS e qualifica base de dados em Campo Grande

Para garantir atendimentos mais seguros, históricos clínicos e dados completos para a gestão da saúde, a Prefeitura de Campo Grande promoveu uma força-tarefa que analisou e unificou cerca de 8 mil cadastros duplicados de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) no município. A ação foi conduzida pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), com apoio técnico da Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), e corrigiu inconsistências na base do e-SUS PEC, concentrando as informações de cada cidadão em um único registro.

O trabalho foi executado pela equipe de suporte do e-SUS PEC, que realizou um levantamento completo dos cadastros duplicados existentes no sistema. Foram identificados casos em que um mesmo paciente possuía três ou até quatro registros diferentes, o que fragmentava informações clínicas, dificultava o acompanhamento do cuidado e comprometia indicadores utilizados pela gestão.

“Após identificarmos as duplicidades, realizamos o processo de unificação dos registros, adotando como referência principal o cadastro vinculado ao Cartão Nacional de Saúde, que é o identificador definitivo do cidadão no sistema. Essa iniciativa foi desenvolvida ao longo de aproximadamente dois meses e foi concluída nesta semana, garantindo mais confiabilidade às informações utilizadas no atendimento e na gestão da saúde”, explicou o administrador e-SUS PEC, Fábio Nantes Monteiro.

Nesta primeira etapa, 8 mil cadastros foram analisados e unificados. Como muitos pacientes possuíam múltiplos registros, a base passou a contar com cerca de 3 mil cadastros únicos consolidados no PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão). Uma segunda etapa do trabalho está prevista para dar continuidade ao saneamento da base.

A unificação dos cadastros melhora a qualidade dos dados registrados no e-SUS PEC, reduz a duplicidade de informações e diminui a ocorrência de erros. Com os atendimentos concentrados em um único registro, profissionais de saúde passam a ter acesso mais rápido e seguro ao histórico completo do paciente, o que contribui para um acompanhamento mais adequado e integrado.

Além dos ganhos técnicos, o trabalho trouxe impactos diretos para a rotina das equipes e para a gestão dos dados. “A existência de múltiplos cadastros inflacionava o número real de registros no município, prejudicava indicadores e fragmentava o histórico de atendimento do cidadão em vários prontuários. O maior desafio foi identificar corretamente as informações de cada cadastro, já que cada unificação exige uma análise detalhada e a verificação em outros sistemas. Com a padronização, os profissionais passam a trabalhar com um único registro, ganhando mais agilidade, segurança e dados mais fidedignos para a gestão”, destacou o responsável pelo suporte do e-SUS PEC, Carlos Lima Batista.

A unificação dos cadastros também melhora a integração dos dados com os sistemas nacionais. Com as informações organizadas no e-SUS PEC, os registros de atendimentos realizados no município passam a ser enviados de forma unificada, aumentando a precisão e a confiabilidade dos dados.

Segundo o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, a iniciativa demonstra a importância da organização das bases de dados para o funcionamento do sistema público de saúde. “A unificação dos cadastros garante mais segurança da informação e melhora tanto o atendimento quanto a gestão. Dados confiáveis são fundamentais para o planejamento e para a eficiência das políticas públicas”, afirmou.

