Oficial da Marinha morre após grave acidente de motocicleta em Campo Grande

O oficial da Marinha Marcos Antonio Francisco Leal, de 57 anos, faleceu na noite de quarta-feira (6) na Santa Casa de Campo Grande, após sofrer um grave acidente de moto na Avenida Bandeirantes, no Bairro Vila Jacy, em Campo Grande. Ele conduzia uma motocicleta de alta cilindrada e não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira de um caminhonete.

Uma câmera de segurança de um comércio local registrado no momento exato do acidente. Nas imagens, é possível ver Marcos pilotando uma moto, que atingiu violentamente a traseira do caminhonete, o que o fez girar no ar antes de cair no asfalto. O impacto foi tão intenso que danificou severamente a motocicleta, destruindo a roda dianteira e afundando o tanque de combustível. A traseira da caminhonete também ficou bastante avariada.

Silvio Castro, de 21 anos, motorista da picape, relatou que seguia em direção à faculdade quando o trânsito à frente parou, obrigando-o a reduzir a velocidade. Pouco depois, ele sentiu o forte impacto da batida na traseira de seu veículo, que acabou colidindo com um veículo que estava à frente. “Ele já caiu inconsciente”, relatou Silvio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ajudou a estabilizar a vítima por mais de 10 minutos antes de levá-lo em estado grave ao hospital. Infelizmente, Marcos não resistiu aos ferimentos e teve um óbito pouco depois.

Este acidente trágico chama a atenção para os riscos no trânsito e reforça a necessidade de cuidados ao pilotar veículos de alta potência em áreas urbanas. A polícia segue investigando as denúncias do acidente.

