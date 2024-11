Na última sessão da semana, parlamentares apreciarão cinco propostas

Conforme a Ordem do Dia, cinco projetos estão pautados para a sessão ordinária desta quinta-feira (7) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Os deputados votarão as propostas em segunda e primeira discussão, além de discussão única. A sessão tem início às 9h no Plenário Deputado Júlio Maia, e pode ser acompanhada presencialmente ou por meio dos canais de comunicação da Casa de Leis.

Os parlamentares apreciarão quatro projetos do Poder Executivo e um do Poder Judiciário. Em segunda discussão os deputados votarão dois projetos de lei do Poder Executivo. O Projeto de Lei 239/2024 prorroga os prazos para a liquidação de créditos tributários nas formas excepcionais previstas na Lei nº 6.288, de 1º de agosto de 2024, e dá outras providências. E o Projeto de Lei 223/2024 altera a redação do caput do art. 75 da Lei nº 5.976, de 17 de novembro de 2022, nos termos que especifica. O texto abrange sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso do Sul e sobre os regimes de exploração deste serviço, aumentando de 24 para 48 meses o prazo de transição e de realização do chamamento público, contados da data da publicação da almejada lei. A finalidade é garantir a continuidade do serviço público.

Em primeira discussão também serão analisados e votados duas propostas do Poder Executivo. O Projeto de Lei Complementar 13/2024 altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 93, de 5 de novembro de 2001, que institui o Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à Renda (MS-Empreendedor). E o Projeto de Lei 234/2024 altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 5.615, de 14 de dezembro de 2020, nos termos que especifica. Entre as mudanças propostas, estão o acréscimo de novas categorias a serem beneficiadas pelo programa, de acordo com as disposições da Lei Federal 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte), e ainda prevê percentual mínimo de bolsas que será destinado a cada gênero, evitando desigualdades nas práticas esportivas permitindo a diversidade e a inclusão de atletas nas diversas modalidades.

Por fim, em discussão única será votado o Projeto de Lei 212/2024 do Poder Judiciário. A matéria dá denominação ao edifício do Fórum e à sala do Tribunal do Júri, ambos da comarca de Bataguassu.

