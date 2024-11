Mãe leva filha no UPA e descobre que menina de 8 anos estava sendo estuprada na Capital

Uma menina, de 8 anos, foi vítima de estupro em Campo Grande e o pai do companheiro da mãe é o principal suspeito.

O caso foi descoberto hoje (7), depois da criança reclamar para mãe de dores abdominais ao urinar, e ao ser examinada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento) universitário, descobriram que ela foi vítima de abuso sexual e os médicos acionaram a PM (Polícia Militar).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi até o UPA universitário e ao conversarem com a mãe e a tia da menina, levantaram a suspeita de que o pai do padrasto da vítima seria o principal suspeito.

A criança recebeu os primeiros atendimentos na unidade de saúde e depois foi transferida para o Hospital Regional.

Ela será ouvida em depoimento especial na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente), onde o caso será investigado.

