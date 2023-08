Ocorrências de roubos em Bataguassu e região reduzem 70%

As ocorrências de roubos reduziram 70% na região que abrange os municípios de Bataguassu, Anaurilândia, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. Os dados foram levantados pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e são relativos aos meses de janeiro a julho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

O delegado regional da Polícia Civil em Bataguassu, Juvenal Martins, enalteceu o trabalho dos delegados e dos policiais de toda a região, comprometidos com as ações repressivas de combate ao tráfico de drogas e na receptação dos produtos furtados, colaborando na redução da criminalidade.

Juvenal Martins também destaca a parceria e o bom entrosamento dos gestores da Polícia Civil com o Ministério Público e o Judiciário que não medem esforços em atender as representações por prisões dos criminosos. 30“O conjunto de atuações de todos no combate ao tráfico de drogas, que reduz a receptação, influenciou bastante no resultado”, explica o delegado regional.

Investimento que faz diferença

Dados da Sejusp também apontam que, além da redução de casos de roubos, também houve uma redução de 80% no número de ocorrências de homicídio culposo no trânsito na cidade de Bataguassu.

Para o comandante da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (7ªCIPM), major Rafael Custodio Alves, os índices representam um verdadeiro êxito nas forças de segurança e os investimentos no efetivo, aliados ao policiamento e fiscalização são fundamentais para a redução dos índices.

“No primeiro semestre de 2022, a 7ª CIPM recebeu novos policiais militares do último curso de formação de soldados, o que proporcionou o emprego de uma equipe exclusiva para policiamento de trânsito urbano, além do recebimento de equipamentos que auxiliam na fiscalização e controle de trânsito”, destacou o major.

O oficial da PM também ressalta as ações realizadas como forma de prevenção. “Inicialmente aumentou o número ações, blitz e notificações no primeiro momento, posteriormente, no segundo semestre, nota-se uma redução no número de notificações e redução de acidentes de maneira geral, fruto de ações de controle realizados anteriormente”, concluiu o major.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

