Homem tem corpo dilacerado por veículo na BR-163 e motorista foge

Um homem ainda não identificado, morreu atropelado por um veículo na madrugada desta quinta-feira (24) na BR-163 em Campo Grande, na região da saída para Cuiabá. Conforme informações da polícia, a vítima teve o corpo dilacerado com o impacto da batida.

O acidente aconteceu no quilômetro 484, próximo a Uniderp Agrárias. A carreta envolvida no acidente não estava no local, e uma equipe da concessionária CCRMSVia foi prestar socorro à vítima, mas quando o médico chegou o homem já havia morrido. Ele teve diversas fraturas, principalmente da cintura para baixo.

Ainda segundo a polícia, na rodovia não há marcas de frenagem e ainda não se sabe se a vítima foi atropelada por um carro de passeio, caminhão ou carreta.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) segue investigando a dinâmica do acidente. A vítima não foi identificada, pois estava sem os documentos pessoais. O condutor do veículo que causou o atropelamento também não foi identificado.