Entidades têm até o dia 30 para se inscreverem em eleição do Comitê para Refugiados e Migrantes

As OSC’s (Organizações da Sociedade Civil) interessadas em integrar o Cerma/MS (Comitê para Refugiados, Migrantes e Apátridas de Mato Grosso do Sul), ligado à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), têm até o próximo dia 30 para se inscreverem em eleição que definirá novos membros do comitê.

Prevista para o dia 21 de setembro, a eleição teve seu edital disponibilizado no DOE/MS (Diário Oficial do Estado), com todas as instruções para as OSC’s encaminharem documentação referente ao processo eleitoral.

Dentre outros critérios, estão aptas a concorrer entidades representativas de classe profissional, atuantes no Estado de Mato Grosso do Sul, desde que a profissão por ela representada atue, direta ou indiretamente, na promoção de atividades de assistência ou na proteção e defesa de direitos dos refugiados, migrantes e apátridas no Estado.

No total serão eleitas 10 instituições voltadas às atividades de assistência ou de proteção a refugiados, migrantes e apátridas no Estado de Mato Grosso do Sul.

A eleição está marcada para o dia 21 de setembro, às 8h30, na Rua Visconde de Taunay, 345, Sala 16, Bairro Amambaí em Campo Grande.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

