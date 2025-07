Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Paranaíba

Nesta terça-feira (15), um homem de 34 anos condenado por tráfico de drogas foi preso em Paranaíba

O homem tinha um mandado de prisão expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior. Ele descumpriu as condições impostas da prisão e terá a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado

O indivíduo deve cumprir o restante da pena de 4 anos, 10 meses e 8 dias, em regime fechado. O preso foi encaminhado à unidade prisional, onde permanecerá à disposição do Judiciário.

A prisão foi realizada pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.