Criminosos usam nome de senadora Soraya Thronicke para aplicar golpe no WhatsApp

Em casos como esse, golpistas se passam por familiares ou amigos e com mensagens falsas tentam enganar vítimas pedindo informações ou dinheiro

Criminosos estão utilizando o nome e a imagem da senadora Soraya Thronicke em um perfil falso no WhatsApp para aplicar golpes. O número, com DDD de Mato Grosso do Sul, (67) 9695-2704, aparece como conta comercial e exibe a foto da parlamentar. As mensagens enviadas seguem o padrão já conhecido em golpes do tipo: abordagens genéricas como “Mãe, tá em casa?”, com o objetivo de enganar a vítima e obter informações ou dinheiro.

A orientação, em casos semelhantes, é: ● Desconfiar de mensagens inesperadas, mesmo que venham com fotos conhecidas;

● Não fornecer dados pessoais, senhas ou códigos de verificação;

● Evitar clicar em links recebidos por contatos desconhecidos;

● Bloquear e denunciar o número no WhatsApp; ● E informar familiares e amigos para evitar novas vítimas.

Apesar da imagem da senadora ter sido usada neste caso, o golpe pode envolver qualquer nome ou foto pública. A recomendação é redobrar a atenção e nunca confiar apenas na aparência do perfil.