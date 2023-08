Nova sala lilás é implementada no interior do Estado

No mês que faz alusão a violência contra a mulher, Itaporã ganha a sala lilás, projeto que reforça a batalha contra a violência e prima o bem-estar das mulheres do Estado.

Na manhã desta sexta-feira, (18), na cidade de Itaporã, foi inaugurada a 31ª Sala Lilás. A inauguração desta Sala Lilás reforça a batalha contínua pelo bem-estar de mulheres, crianças e adolescentes que enfrentam situações de abuso e violência.

Com a presença do Delegado-Geral Roberto Gurgel Oliveira Filho, a inauguração desta Sala Lilás, ressalta o comprometimento das autoridades com a população. A Sala Lilás é um espaço acolhedor e seguro, destinado a oferecer atendimento especializado a vítimas de violência doméstica, familiar e sexual.

Na Ocasião, também estiveram presentes o Dr Ulisses Nei de Brito Santos, Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil de Itaporã, o senhor Aparecido Antônio de Miranda, neste ato representando o Prefeito de Itaporã, Marcos Antônio Pacco, o Coronel QOPM Wagner Ferreira da Silva, Secretário-Executivo de Segurança Pública, neste ato Representando o Secretário de Justiça e Segurança Pública Dr. Antônio Carlos Videira e o Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Correa Riedel.

