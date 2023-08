Governador de MS recebe Cônsul-Geral do Japão para fortalecer laços culturais e bilaterais

Em um gesto que visa estreitar os laços culturais e promover uma maior integração, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, recebeu nesta sexta-feira (18) o Cônsul-Geral do Japão, Ryosuke Kuwana. A visita de cortesia proporcionou um espaço para discutir possíveis relações bilaterais e reconhecer a significativa contribuição da comunidade japonesa na história do Estado.

A reunião, realizada em um clima de cordialidade e respeito mútuo, permitiu ao cônsul expressar a gratidão da comunidade japonesa pelo apoio dedicado pelo governador e as autoridades estaduais. Ryosuke Kuwana compartilhou o objetivo de promover possíveis relações bilaterais entre o Japão e Mato Grosso do Sul, destacando a importância dessas conexões para ambos os lados.

“Viemos aqui conhecer o governador e as autoridades, para expressar nossa gratidão a todo apoio que ele dedica a nossa comunidade japonesa no Estado. Discutimos possíveis relações bilaterais com Mato Grosso do Sul”, descreveu o cônsul.

Um dos pontos de destaque na conversa foi a forte presença da cultura japonesa em Mato Grosso do Sul. O cônsul mencionou eventos tradicionais como o “Bon Odori”, um festival que celebra a herança cultural japonesa e que acontecerá neste final de semana em Campo Grande. “Vamos participar deste evento que é muito grande aqui no Estado”, completou Ryosuke Kuwana.

O “Bon Odori” é um evento anual organizado pela colônia japonesa local. A 37ª edição do festival contará com danças, símbolos festivos como cerejeiras, luminárias, tambores e outras tradições japonesas. A música e a culinária tradicional do Japão também terão um papel importante no evento, que ocorrerá na Associação Esportiva e Cultura Nipo Brasileira de Campo Grande.

Com 15 mil descendentes, Campo Grande abriga a terceira maior colônia de imigrantes japoneses no Brasil e a segunda maior de imigrantes de Okinawa no país. Essa rica herança cultural tem desempenhado um papel fundamental na diversidade e no enriquecimento cultural do estado.

O Secretário Especial do Escritório de Relações Internacionais de MS, Luiz Renato Adler, enfatizou a importância dessas reuniões para o Estado. “É uma grande oportunidade de mostrar as potencialidades do Estado, podemos trazer assim novos investimentos, assim como levar também a estes países nossos produtos. Tanto com a França, Índia e Japão buscamos estreitar as relações e mostrar a estes países um pouco do nosso Estado”, declarou Adler.