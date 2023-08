Conselho do FCO aprova 93 cartas-consulta que totalizam R$ 187,99 milhões

Os membros do CEIF-FCO (Conselho Estadual dos Investimentos Financiáveis pelo Fundo de Investimentos do Centro-Oeste) se reuniram na segunda-feira (14) para apreciarem pedidos de financiamentos nos setores Rural e Empresarial. Foram aprovadas 93 cartas-consulta que totalizam R$ 187.999.124,06, sendo duas para o setor Empresarial no valor total de R$ 1.729.000,00 e 91 para o setor Rural, perfazendo R$ 186.270.124,06.

Essa foi a 6ª reunião ordinária do ano, presidida pelo secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, que também preside o CEIF-FCO. O secretário-adjunto Walter Carneiro Filho e o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc, Rogério Beretta, estavam presentes.

O CEIF-FCO é um órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à e composto por 10 membros, sendo 5 representantes de órgãos públicos e 5 de organizações da sociedade civil. Compete ao Conselho aprovar ou rejeitar pedidos de financiamentos de valores que superem R$ 1 milhão. O FCO destinou R$ 2,2 bilhões a Mato Grosso do Sul – divididos em igual valor para as modalidades Rural e Empresarial.

