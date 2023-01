No meio da noite, homem invade casa e estupra própria tia

Uma mulher, de 43 anos, foi estuprada pelo sobrinho após ter a casa invadida na noite de ontem (1°), em Campo Grande. Para tentar se livrar da prisão, o criminoso,22, mentiu o verdadeiro nome e tentou se passar por um adolescente.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, após o ocorrido a vítima correu até a casa de vizinhos em busca de socorro, que chamaram a Polícia Militar. Segundo a mulher, ela estava dormindo quando notou a aproximação do rapaz.

Com as informações, os militares foram até a casa do suspeito, que fingiu estar dormindo. Ao conversar com os agentes, ele afirmou que já estava em casa há certo tempo, no entanto, foi desmentido pela mãe. Aos policiais, a mulher disse que o filho havia acabado de chegar em casa.

Antes de ser preso, o criminoso ainda informou nome falso e alegou ser menor de idade, porém, foi desmentido.

O rapaz foi preso em flagrante e vai responder por estupro e falsa identidade. Ele foi levado para a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher), onde o caso foi registrado. A mulher também foi atendida pela unidade e estava em estado de choque.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.