Cadelinha perdida aguarda por seu tutor

Funcionários da AACC/MS comunicaram nesta tarde (2), que uma cadelinha, bem cuidada, com coleira perdida acabou parando lá.

Eles acreditam que ela tenha tutor e pedem ajuda para que o tutor possa encontra-la. “Estamos com uma cachorrinha aqui na AACC/MS, ela apareceu aqui e está claramente perdida Nos ajude a fazê-la voltar pra casa! Aqui não podemos ficar com ela.”, justificou os funcionários.

A AACC/MS fica na região do pontilhão da Salgado Filho.

O telefone para mais informações é: 67 99976-7694 (Grabrielli), Karla 67 99246-1411 e Evelise 67 99260-0352.

