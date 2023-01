Refúgio que leva nome de terra Santa apenas há 260km

Bodoquena, cidade localizada há 260 km da Capital preserva inúmeras belezas naturais, cidade cercada por morros, que chega a ser quase impensável saber que estes vales escondem propriedades de beleza sem igual guardadas a sete chaves no coração desses morros, como é o caso do Refúgio Canaã. Nome de terra Santa e com uma energia capaz de transbordar quem ali visita.

Enormes morros cercam o local que é rodeado pelo rio salobra. Com casas e chalés feitos de pedra, totalmente rústico e com intuito de interferir muito pouco na beleza natural, o Refúgio te convida a se imaginar em um conto de fadas, com os casebres rústicos e suas chaminés. A energia do local te transporta para outra dimensão, na qual a natureza, o ar puro, o som dos pássaros e do rio te fazem sentir o verdadeiro poder da mãe natureza.

A propriedade faz parte de uma terra cercada de assentamentos e o proprietário Aparecido Rojo arrematou pela bagatela de R$25 mil reais há 20 anos atrás. Para conseguir chegar até lá, era necessário passar por 18 porteiras e enfrentar lama e terra na estrada pequena que mal cabe um carro. No início a terra adquirida era para sua família passar os finais de semana e descansar.

Há sete anos atrás, Cido, empresário de Miranda, cidade vizinha, resolveu investir no local com turismo e foi aos poucos fazendo os chalés, o restaurante, mas sempre respeitando a natureza. “Na época paguei R$25 mil reais pela terra, hoje valorizou muito e custa R$100 mil cada hectares. Aqui o meu principal diferencial é não trabalhar com agência de Turismo e manter o boca a boca que faz do lugar preservado e conhecido por aqueles que chegam até aqui. É o segundo ano consecutivo que preciso bloquear a agenda na passagem de ano por alcançar a lotação que comporta 800 pessoas”, contou.

Hoje são dez chalés na região da sede do Refúgio e outros sete no alto do morro. A área também recebe turistas que gostam de acampar e conta com estrutura de banheiros com chuveiros tipo ducha, quiosques, bar e o restaurante que pode ser usado pelos campistas também, porém pagam uma taxa extra pelo almoço que funciona das 11h Às 13h.

A sensação é que a fazenda fica no coração do morro dando propriedade ao nome que de fato é um verdadeiro Refúgio.

A comida feita no fogão a lenha, costelão assado no chão e muitas outras iguarias pantaneiras também podem ser degustadas no restaurante do local. O almoço custa R$60 reais e o turista come a vontade. A costela que chega a derreter está presente todos os dias, mas para quem não come carne e prefere outro tipo de alimentação como verduras, folhagens e opções veganas também são muito bem servidos. O chef de cozinha tem o cuidado de criar novos pratos que fazem parte da culinária de fazenda como a sopa paraguaia ( que leva o nome de sopa, porém é uma torta feita de fubá, milho e queijo), peixes do rio local, macarrão tropeiro dentre muitas gostosuras.

Com todos os certificados dos órgãos como IMASUL e prefeitura, o atrativo preserva a área próxima ao rio.

Nas “prainhas” tem as deliciosas redes que ficam dentro da água e o visitante pode se refrescar nas águas do salobra relaxados na rede. Já os que preferem uma aventura tem uma tirolesa e locais para saltos no rio.

Aventura? Para quem curte uma aventura ali também pode ser vivida, a opção é subir o monte, que conta com o apoio de uma corda e quatro bancos de madeira distribuídos ao longo da trilha vertical até o mirante.

Mirante que proporciona a vista de toda Bodoquena, mata nativa, o rio e até a sede do passeio que fica pequenina lá de cima, mas o desafiador além da subida é o mirante com uma enorme rede de cordas que te convida a subir e ficar equilibrado neste local que dá a sensação de você estar voando por cima da mata.

A professora de Miranda, Thais Almeida frequenta o local há anos e sempre retorna com novos visitantes. “Toda vez que venho aqui tem novas atrações e sempre tem novos atrativos o que torna o lugar familiar e depois que aprendemos o caminho temos a certeza de que voltaremos sempre. A sensação deste lugar é inexplicável”, afirmou a jovem.

Outra curiosidade são os animais que vivem soltos e dão ainda mais a sensação de um lugar encantado. Pavões e araras desfilam livres pela fazenda.

Interessados devem entrar em contato para reservar os chalés e a área de camping que conta com estrutura de quiosques com churrasqueiras.

SERVIÇO:

Contato para reserva: (67) 99922-1330

Parceiro do passeio, José Luis conhecido como Dentinho (67) 99933-5587

Entre Bodoquena e Bonito, está a cidade de Jardim, localizada a 250km da Capital e possui também opções de passeios que também revelam as maravilhas do Estado. Interessados em conhecer um olho D’água, local chamado por ser nascente do rio da prata ou até mesmo a única dolina da América Latina dentre outras maravilhas da natureza podem procurar a agência da cidade: Agência de Turismo Rio da Prata há mais de 30 anos oferecendo o melhor do ecoturismo da região.

José Luis (67) 99933-5587.

Atrativos estes que traremos em uma próxima matéria, mas você que quer viajar, ir para um local reservado e conhecer atrações paradisíacas do Estado, anote esta dica. Jardim é uma opção e tanta.

