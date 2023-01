No Jardim Noroeste homem é morto com pedradas na cabeça

Com ferimentos na cabeça causados por pedra de concreto foi encontrado já sem vida o corpo de um homem na madrugada deste domingo (1), no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A vítima ainda não foi identificada pela polícia uma vez que nãp´portava nenhum documento. Ainda não há informação sobre a motivação para o crime, nem se o suspeito foi identificado.

Aguarnição da Polícia Militar que foi acionada para atender ocorrência relatou no boletim de corrência que quando chegou ao local encontrou a vítima com ferimentos no rosto. O óbito foi constatado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O corpo foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico e identificação. Além da Polícia Militar e do Samu, atenderam a ocorrência Polícia Civil, Polícia Técnica e GOI (Grupo de Operações e Investigações).

