Idoso cai em golpe e transfere R$ 1 mil para “salvar” filha

Um homem, de 63 anos, caiu em um golpe após criminosos se passarem por sequestradores e pedirem R$ 30 mil de resgate para a suposta filha da vítima. O caso ocorreu em Campo Grande nesta quinta-feira (29), mas só foi registrado hoje (31).

O idoso relatou a polícia que recebeu uma ligação de um número privado, onde uma mulher chorava e dizia “pai, me socorre”.

Em seguida, um homem começou a falar que estava com a filha do idoso e solicitava o pagamento de R$ 30 mil, mas a vítima contou não ter tal dinheiro.

O criminoso pediu então que fosse feito um PIX de R$ 1 mil, o que foi realizado. A vítima contou que só fez a transferência por que havia tentado contato com a filha e não conseguiu falar com ela. Após realizar a transferência, conseguiu falar com ela, percebendo que havia caído em um golpe.

O caso foi registrado como estelionato e será investigado.

