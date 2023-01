Lula decide manter desfile em carro aberto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu desfilar em carro aberto durante sua posse presidencial.

Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, estarão no primeiro carro, que abrirá o cortejo rumo ao Congresso Nacional. A decisão só será revista se chover no momento do desfile ou se algum imprevisto ocorrer. O vice-presidente Geraldo Alckmin e sua esposa, Lu Alckmin, desfilarão em outro carro logo atrás.

No Congresso, os quatro serão recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para o início das solenidades formais.

A decisão de qual carro seria utilizado por Lula e Janja foi discutida entre o presidente eleito e sua equipe de segurança durante a semana que antecedeu a posse, por causa de receios de exposição do petista diante da tensão que envolveu as vésperas de 1º de janeiro.

Logo após o Natal, a PF (Polícia Federal) havia sugerido ao petista que realizasse o desfile em um carro blindado. Apesar disso, o Rolls-Royce presidencial foi utilizado nos ensaios da posse, na última semana, para testar se o veículo estava em condições de realizar o trajeto.

A tentativa do bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa de explodir um caminhão de combustível no Aeroporto Internacional de Brasília, em 24 de dezembro, fez a equipe de transição rever protocolos de segurança e sugerir novas precauções para o presidente eleito.

Por questões de segurança e climática, a PF disponibilizou o tradicional Rolls-Royce presidencial e um carro blindado, para que Lula pudesse escolher minutos antes da posse qual veículo utilizaria para percorrer a Esplanada dos Ministérios a caminho do Congresso Nacional.

Segundo o roteiro feito pela equipe de Lula, o presidente e Alckmin devem chegar ao Congresso Nacional às 14h40. Eles serão guiados por Rodrigo Pacheco e Arthur Lira para a parte interna da sede do Legislativo, onde será realizada a sessão solene da posse, às 15h.

Uma hora depois, Lula deve sair do Senado e ir até a área externa do Palácio do Planalto, onde terá início a cerimônia de honras militares e entrega da faixa presidencial na rampa da sede do Executivo. Dentro do Palácio, Lula deve fazer um novo discurso.

Durante todo o dia serão realizados shows do Festival do Futuro na Esplanada dos Ministérios. A música só será interrompida durante a cerimônia de posse. (FOLHAPRESS)