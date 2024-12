Nessa sexta-feira (6), Policia Civil recupera motocicleta furtada em Três lagoas

Na última sexta-feira (06), a Polícia Civil, por intermédio da SIG (Seção de Investigações Gerais), da Delegacia de Três Lagoas, conseguiu recuperar uma motocicleta furtada no dia anterior, no Bairro Jardim Guaporé. Os autores do furto e da receptação foram identificados.

De acordo com as informações levantadas, o crime ocorreu por volta de 5 horas, quando a vítima, um idoso de 66 anos de idade, constatou que haviam arrombado os cadeados do portão de sua residência e subtraído a sua motocicleta que estava guardada em um quarto nos fundos do imóvel. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou investigação e conseguiu identificar os autores do furto, e a pessoa que adquiriu o veículo. Localizaram a moto estacionada na garagem da casa do comprador, um adolescente, que confirmou que havia comprado a motocicleta dos autores do furto.

Em observação aos dispositivos legais estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente foi ouvido e liberado, sendo entregue a sua responsável legal.

De acordo com o delegado Ricardo Cavagna, os autores do furto são conhecidos por suas vastas folhas de registros policiais por crimes contra o patrimônio, e poderão responder pela prática do crime de furto qualificado. Se condenados, poderão receber uma pena de até oito anos de reclusão cada um deles. Já a conduta do adolescente será apurada pela prática do ato infracional equiparado ao crime de receptação dolosa, ou seja, recebendo ou ocultando bens provenientes de atividades criminosas de forma consciente.

A motocicleta, foi restituída ao seu legítimo proprietário.

Com Policia Civil