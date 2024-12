Concurso dos Correios: locais de prova estão disponíveis para consulta; avaliações serão no próximo domingo

Mais de 1,6 milhão de candidatos inscritos no concurso público dos Correios já podem consultar os locais de prova a partir desta segunda-feira (9). As informações disponíveis estão na página oficial do certame, na aba “local de provas”, conforme estipulado no edital.

As avaliações estão marcadas para o próximo domingo (15) e oferecem mais de 3 mil vagas para cargas de nível médio e superior, com previsões iniciais que podem ultrapassar R$ 6 mil. O concurso contempla dois principais grupos de cargos:

– Carteiro : São 3.099 vagas para candidatos com ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 2.429,26, além de benefícios;

– Analista : Para esta carga, que exige formação superior específica, estão disponíveis 412 vagas com salário inicial de R$ 6.872,48. As áreas contempladas incluem direito, engenharia, arquitetura, assistência social, análise de sistemas e arquivologia.

Além dos salários, os aprovados também receberão benefícios como vale-alimentação ou refeição de R$ 1.400, vale-transporte, auxílio creche e plano de saúde.

Aa prova objetiva terá 50 questões de escolha múltipla. Os candidatos às vagas de analista também deverão realizar uma redação. O edital prevê ainda a reserva de 30% das vagas para negros (pretos, pardos e indígenas) e 10% para pessoas com deficiência, promovendo maior inclusão no processo seletivo.

Os candidatos deverão acessar o site oficial do concurso para verificar o local de realização das provas e se organizar para o dia do exame. A recomendação é consultar a documentação necessária e chegar com antecedência ao local indicado.

