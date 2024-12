Itamaraty recomenda saída de brasileiros da Síria diante da escalada de hostilidades

O Itamaraty emitiu um comunicado no sábado (7), orientando que aos brasileiros que estão na Síria, deixem o país devido à intensificação do conflito no território. A recomendação veio antes mesmo dos rebeldes sírios tomarem o poder, em um contexto de escalada nas hostilidades que geraram preocupação internacional.

Em nota, o governo brasileiro destacou que acompanha a situação “com preocupação” e reiterou seu apoio a uma solução política e negociada para o conflito, que respeite a soberania e a integridade territorial da Síria. O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma série de orientações aos brasileiros na região:

– Evite viagens à Síria enquanto o conflito persistir.

– Para residentes ou pessoas de passagem pelo país, é recomendada a saída imediata, utilizando meios próprios, até que a situação se normalize;

– Aqueles que optarem pela permanência deverão seguir as orientações de segurança das autoridades locais, evitar áreas de risco e não participar de aglomerações ou protestos;

– Verifique a validade de documentos, como passaportes, que devem ter pelo menos seis meses de validade;

– Manter documentos de nacionalidade brasileira ou síria em ordem, como certidões de nascimento e carteiras de identidade;

– Não compartilhe informações não confirmadas ou notícias antigas, mantendo-se atualizado por meio de fontes confiáveis.

Segundo o Itamaraty, não há registro de brasileiros entre as vítimas das hostilidades. A Embaixada Brasileira em Damasco está monitorando a situação e prestando assistência consular aos cidadãos nacionais.

O conflito na Síria, que já dura mais de uma década, voltou a se intensificar com a recente tomada de poder pelos rebeldes. A escalada de violência preocupa a comunidade internacional, que tem buscado alternativas para evitar o agravamento da crise humanitária no país.

