“Não tenho medo da polícia”: homem é preso após ameaçar a ex na Capital

Um homem, de 32 anos, foi preso na madrugada de segunda-feira (14), após ameaçar a ex-namorada e ofender a equipe de agentes policiais no bairro Jardim das Macaúbas. O amigo dele também acabou encaminhado para a delegacia. Ele deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (15).

A polícia foi acionada para atender um caso de violência doméstica e encontrou a mulher pedindo socorro, afirmando que o ex havia a ameaçado de morte. Ela explicou que já havia sido agredida por ele fisicamente e psicologicamente, e pediu que a guarnição a acompanhasse até em casa pois estava com medo do autor, que andava armado.

Na casa, a mulher pediu que a polícia verificasse se o homem não estava dentro da residência. Durante verificação, o homem chegou em um carro com filhos e um amigo.

O amigo passou a ofender a mulher enquanto o autor ofendeu a equipe policial. “Não tenho medo da polícia”, disse o homem.

Os agentes acionaram reforço, e então foi realizada vistoria na casa. No local foi encontrado um projétil deflagrado com marcas de queimaduras no sofá. No quarto em cima do rack foi encontrada uma munição 380 e um coldre de couro.

Todos foram encaminhados para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Na delegacia, ele disse que há dois meses encontrou a munição na rua e levou para casa, e que no domingo teve uma discussão com a ex-namorada.