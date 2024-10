Polícia prende em flagrante homem que espancou cadeirante no bairro José Abrão

Na manhã de segunda-feira (14) a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, com o apoio da 7ª Delegacia, prendeu um homem de 33 anos, em flagrante, por homicídio no bairro José Abrão, em Campo Grande. O corpo da vítima, um homem de 59 anos que possuía deficiência motora e dependia de cadeira de rodas, foi encontrado no interior de sua residência com sinais de violência por uma equipe de investigadores da 2ªDP.

Segundo informações preliminares da perícia, divulgadas pela Polícia Civil, o óbito ocorreu no início da madrugada. As lesões apresentavam características de espancamento.

O suspeito foi detido após informar que outras pessoas teriam cometido o crime e, em seguida, entrar em contradição em seus relatos. Ele acabou por confessar que cometeu o crime para se defender da vítima, que teria se aproveitado do momento em que ele dormia para abusar sexualmente dele.

Autuado em flagrante por homicídio, o homem será submetido a audiência de custódia para definir se responderá ao processo em liberdade provisória. A polícia apurou que ele é usuário e que residia com a vítima, de quem cuidava em troca de dividir as despesas da casa.

