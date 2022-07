Na volta da escola, adolescente morre ao ser atingido por camionete

Um adolescente de 17 anos identificado como Ryan Lucas dos Santos, morreu na tarde de ontem (7) após ser atingido por uma camionete. O acidente ocorreu na cidade de Naviraí, a 359 quilômetros de Campo Grande.

No momento do acidente, Ryan voltava da escola em uma bicicleta e ao cruzar a Rua Ariston Bezerra foi atingido por uma camionete Hilux, conduzia por um homem de 68 anos. Com o impacto ele foi arremessado contra um canteiro batendo a cabeça no meio-fio.

Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro que deu resultado negativo.

A Escola Estadual Presidente Médici, onde o adolescente estudava, divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento.

“É com muita tristeza que nos despedimos do Ryan Lucas, que partiu precocemente para os braços do Pai. Toda a família Médici deixa aqui registrada nossas profundas condolências aos familiares e amigos do Ryan. Manteremos viva em nossa memória a lembrança de um garoto incrível, educado, inteligente, feliz, amigo e um ser humano de muita luz! A sua trajetória jamais será esquecida”, diz a nota.

Ryan Lucas era filho de um policial militar que ao saber da morte do filho precisou ser levado para o hospital.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.