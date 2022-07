Contador é suspeito de roubar R$ 100 mil de igreja em Campo Grande

Um contador de 61 anos foi denunciado por cometer roubos em uma igreja em Campo Grande. A acusação aconteceu no final de junho, entretanto os crimes foram descobertos no dia 6 de julho de 2021, quando ele foi pego em flagrante, mas pagou fiança de R$ 1,1 mil.

O contador revelou que roubava cerca de R$ 2 mil reais por semana e, ao todo, o valor chegou a R$ 100 mil.

De acordo com relatório do inquérito policial, da 6º Delegacia de Polícia Civil, após desconfiarem do crime, o pastor, diretor jurídico e também a tesoureira, questionaram o contador, que negou o roubos. Porém, após verificarem câmeras de segurança, flagraram que o contador furtava os envelopes com o dinheiro.

Após o ocorrido, consta em documentos que foram devolvidos R$ 100 mil.

O acusado foi denunciado pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) pelo furto qualificado pelo abuso de confiança.

No dia em que o crime foi descoberto, o contador foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado para a delegacia. Ele foi liberado provisoriamente com o pagamento de fiança de R$ 1,1 mil.

O Código Penal prevê para o furto pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

