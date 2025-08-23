Na noite de sexta-feira (22), homem é assassinado a tiros em Três Lagoas; suspeito foi preso em flagrante

Na noite de sexta-feira, 22 de agosto, Jean Rodrigo Torres Costa, de 28 anos, foi morto com dois tiros nas costas após uma discussão no bairro Jardim Capilé, em Três Lagoas, a cerca de 327 km de Campo Grande. O autor dos disparos, identificado como Jefferson Ferreira da Silva, conhecido como “Cowboy”, foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, equipes da PM faziam rondas pela região durante a Operação Força Total quando receberam a informação de que um homem havia sido baleado na Rua Ivo Pompeu. No local, os policiais encontraram Jean caído no chão, com ferimentos nas costas.

Testemunhas apontaram Jefferson como o atirador e informaram que ele havia fugido para sua residência, que fica na mesma rua. A equipe da PM foi até o imóvel e encontrou o portão aberto. Jefferson foi abordado na varanda da casa, algemado e questionado sobre a arma do crime, mas disse não lembrar onde a havia escondido.

Durante buscas no local, os policiais encontraram um revólver calibre .32 com duas munições, escondido entre ferramentas em um dos quartos da casa.

Ainda segundo relato do suspeito, ele estava bebendo com um amigo, ex-namorado da atual esposa de Jean, quando a vítima, que morava nas proximidades, começou a jogar pedras no carro do rapaz. Jean teria invadido a casa para agredir o amigo de Jefferson, que então pegou a arma. Após a confusão, Jean saiu do local, mas foi alvejado com dois tiros nas costas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu antes de receber socorro.

Durante o flagrante, ao ser informado da morte de Jean, Jefferson passou mal e precisou de atendimento médico. A polícia, no entanto, suspeita que ele tenha simulado o desmaio para atrasar a ida à delegacia.

O caso foi registrado como homicídio simples e está sendo investigado pela Polícia Civil.