MS terá sábado de calor intenso e nuvens carregadas em algumas regiões

Temperaturas podem chegar a 37ºC, com pancadas de chuva isoladas no sul e leste do Estado



O sábado (23) em Mato Grosso do Sul será marcado por um calor intenso e variação de nebulosidade ao longo do dia. As máximas podem chegar a 37°C em cidades como Dourados, Três Lagoas e Ladário, enquanto Ponta Porã terá temperaturas amenas pela manhã, chegando a 34°C à tarde.

No início do dia, a maior parte do Estado terá predomínio de poucas nuvens, favorecendo manhãs de sol. A partir da tarde, a presença de muitas nuvens deve provocar pancadas de chuva isoladas em Dourados e Ponta Porã, enquanto em Campo Grande o céu ficará encoberto, com rajadas de vento moderadas. À noite, o tempo tende a abrir parcialmente, mantendo temperaturas amenas.

A umidade relativa do ar variará significativamente entre as regiões, com mínimas de 10% em Dourados e Três Lagoas e máximas de até 90% em Ponta Porã, indicando sensação de ar seco em algumas áreas e maior abafamento em outras. O vento soprar moderado a fraco dependendo da localidade.

Os meteorologistas recomendam atenção redobrada para exposição ao sol durante as horas mais quentes do dia, hidratação adequada e cuidados em áreas de risco de chuvas isoladas no sul do Estado.

