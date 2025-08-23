Discussão por ciúmes termina com homem esfaqueado no bairro Tiradentes

Um homem foi esfaqueado na noite de sexta-feira (22), no bairro Tiradentes, em Campo Grande, após se envolver em uma discussão com a vizinha de sua namorada. A suspeita do crime, uma mulher que fugiu após o ataque, teria agido por ciúmes do próprio marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em frente à casa da namorada quando a suspeita se aproximou, alegando que a jovem estaria “mexendo com o marido dela”. Após uma breve discussão, a mulher deixou o local.

Minutos depois, ela retornou acompanhada do esposo e de outro homem. Nesse momento, o namorado da jovem tentou defendê-la e acabou discutindo novamente com a vizinha. Durante o confronto verbal, ele foi atingido com uma facada na região das costelas.

A vítima foi socorrida e levada inicialmente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Tiradentes. No entanto, devido à gravidade do ferimento, precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

A suspeita fugiu do local logo após o crime e, até o momento, não foi localizada. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal dolosa e segue sob investigação.