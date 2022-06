Na mesma quadra da Depac centro, assaltante é preso em flagrante roubando restaurante

Abílio Maria Franco, 23 anos, foi preso em flagrante na manhã de hoje(06), ao ser flagrado invadindo um prédio de um restaurante desativado na rua Dom Aquino, centro da Capital. Ao ser avisado de que havia um bandido no estabelecimento, o dono chamou os policiais que estavam de plantão na delegacia. Ao verificar a denúncia se deparam com o autor dentro do prédio já com um ventilador e placas de ferro dentro de um saco preto.

Consta no registro policial que uma testemunha teria visto o rapaz pulando o muro e avisou o dono. No local, o dono encontrou o rapaz já com os produtos oriundos do roubo separados para serem levados.

Ao ser indagado pelos policiais o homem confessou estar furtando os objetos, foi dada voz

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram