Ipê-Rosa é o primeiro a florescer e colorir as ruas da Capital

O começo de junho trouxe cor para Capital, com diversos ipês-rosas espalhados pela cidade que estão encantando toda a população. Os ipês são conhecidos por sua beleza, exuberância das flores e ampla distribuição por todo município, cobrindo o chão com suas lindas flores.

O ipê-rosa ocorre com mais frequência no Sul do país, desde aqui no Estado até o Rio Grande do Sul. Pode alcançar de 20 até 35 metros de altura. Suas flores possuem tons de rosa e alguns mais puxado para o roxo, floresce a partir desse mês até agosto. É a espécie de ipê mais comum no paisagismo do sul do Brasil.

O espetáculo continua com a floração dos ipês-amarelos e brancos. Para ver os brancos é necessários redobrar a atenção, pois eles florescem por apenas alguns dias. Essas cores é comum de julho até outubro.

Os ipês são considerado as árvores símbolo do mato Grosso do Sul e também de Campo Grande.

E, ontem (5) para comemorar o Dia Mundial do meio ambiente e colorir ainda mais a Capital, no Parque dos poderes foram plantadas 123 mudas de ipê-rosa e amarelo, formando um arco no local. As mudas foram cultivadas no vivero da concessionária Águas Guariroba e foram distribuídas por voluntários na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, em ação da Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul).

Confirma a live exclusiva do Facebook de O Estado Online e confira a beleza da cidade com os ipês.

Com informação de Vivian Bacarji.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Acesse mais: Confira o resumo das principais novelas neste sábado