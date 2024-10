Mulheres brigam em estabelecimento de Campo Grande durante discussão por relacionamento amoroso

Ontem (25), uma jovem, de 19 anos, denunciou a colega de trabalho, de 30 anos, por lesão corporal em Campo Grande. As duas teriam discutido em decorrência de relacionamento amoroso.

De acordo com informações, a mulher mais velha teria empurrado a jovem após desconfiar de um possível envolvimento amoroso entre ela e outro vendedor da loja, que trabalha no mesmo estabelecimento que elas.

A briga entre as duas foi apaziguada pelo gerente da loja, que orientou a jovem a se esconder no banheiro para não ser agredida.

Já a outra mulher, foi contida por outros funcionários que presenciaram a discussão.

O caso foi registrado na Depac Centro por lesão corporal dolosa.

