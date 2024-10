Com passagens mais atrativas, cresce o interesse de sul-mato-grossenses por destinos de neve

Em um cenário de leve redução nas tarifas aéreas para países vizinhos, o turismo de neve e roteiros com paisagens invernais têm ganhado a preferência entre os sul-mato-grossenses. Destinos tradicionais de inverno na América do Sul, como Bariloche, na Argentina, e as montanhas nevadas do Chile, registram uma procura crescente, segundo a agência de viagens Vai de Avião, que aponta para o aumento desse tipo de viagem entre os clientes do estado.

O levantamento da plataforma de buscas KAYAK indica que, para o final de 2024, países da América Central, Caribe e América do Sul têm registrado quedas nos preços das passagens, como os 7% de redução para destinos na América Central em relação ao ano passado. A agência sul-mato-grossense também reporta maior interesse por destinos tradicionais de inverno, ao mesmo tempo que destinos culturais na Europa e praias na Flórida, nos Estados Unidos, seguem entre os favoritos.

Entretanto, os custos aumentam conforme a distância do Brasil: uma passagem para a América do Norte, por exemplo, está em torno de R$ 6.804, um aumento de 16% em relação a 2023, enquanto destinos ainda mais longínquos, como o Pacífico Sul, têm preços que ultrapassam R$ 15.000.

Demanda aquecida no fim de ano

A proximidade das festas de Natal e Ano Novo mantém a demanda por passagens em alta, tornando as tarifas mais elevadas. “O final do ano é marcado pelos preços altos devido à temporada de altíssima procura”, explica Arlene Fortes, proprietária da Vai de Avião. A agência, que recomenda a compra com antecedência para conseguir melhores preços, reforça que a época de maior demanda desafia a tendência de redução nas tarifas observada em outros períodos.

Ainda que o Nordeste do Brasil permaneça como um dos destinos mais desejados, a empresária aponta que as buscas por destinos de neve ou paisagens invernais na América do Sul têm crescido. Além das opções tradicionais de neve, destinos como Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, também se destacam nas preferências, com um aumento de reservas de sul-mato-grossenses. Já na Europa, a agência percebeu um aumento na procura graças à possibilidade de parcelamento sem consulta, uma exclusividade que atrai especialmente os clientes que buscam destinos internacionais com planejamento financeiro.

Vantagens da baixa temporada

Para os viajantes que buscam economia, a dica é apostar nas viagens de baixa temporada, como a primeira semana de dezembro e as últimas de janeiro, quando os preços das passagens são cerca de um terço mais baratos do que nas semanas próximas às festas de fim de ano. Arlene Fortes ressalta que a agência orienta os clientes a aproveitar essas datas para conseguir melhores preços e uma experiência de viagem mais tranquila, com atrativos menos cheios e serviços de qualidade em hotéis, bares e restaurantes.

Com passagens mais acessíveis e o incentivo ao planejamento antecipado, a agência também observou que os sul-mato-grossenses têm se interessado por viagens mais sofisticadas, optando por hospedagens com regime all inclusive, ou, quando o orçamento não permite, a modalidade meia-pensão, com café da manhã e uma refeição adicional incluída.

O planejamento cuidadoso, para a proprietária, têm possibilitado que o público sul-mato-grossense desfrute de uma experiência de viagem mais completa e personalizada, especialmente em períodos de menor movimento e melhores preços. “Temos notado uma melhora no planejamento e antecedência, o que permite que o cliente se organize financeiramente, não aperte o seu orçamento e possa desfrutar de ótimos momentos da sua viagem”, conclui.

