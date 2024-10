Meteorologista alerta para chuva forte na região leste do Estado

O meteorologista Nathalio Abrahao alerta a população da região leste de Mato Grosso do Sul, sobre a possibilidade de chuvas fortes que podem causar danos na tarde de hoje (26).

Em Bataguassu a possibilidade é que ocorra chuva de 40mm, com vento forte de 75kmh acompanhada de trovoadas e raios.

O município de Inocência deve registrar chuva de 27,2mm com trovoadas e ventos de até 44kmh.

Já a população que reside em Santa Rita devem redobrar a atenção, pois a chuva de 41mm acompanhada de ventos de até 93,2kmh, podem causar enchentes e danos estruturais em ruas e árvores.

Em Água clara a chuva será menos intensa com 30,2mm.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram