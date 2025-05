Renato Opice Blum ministra Aula Magna na Faculdade Insted em Campo Grande 

Em evento aberto ao público, Instituição traz o advogado e economista reconhecido internacionalmente para debater sobre inteligência artificial, novas tecnologias e Direito Digital

Campo Grande – MS receberá um dos maiores nomes do Direito Digital no Brasil. O advogado e economista, Renato Opice Blum, estará na Capital no dia 21 de maio, às 19 horas, para a Aula Magna da Faculdade Insted.

O evento marca a abertura oficial da Pós-Graduação em Novas Tecnologias e Direito Digital e das novas turmas das Pós-Graduações jurídicas da Faculdade Insted: Ciências Criminais, Direito do Agronegócio, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Processual Civil, dentre outras.

Renato Opice Blum debaterá sobre inteligência artificial, cibersegurança e as principais tendências do Direito Digital.

O evento destina-se a advogados, Promotores de Justiça, Juízes, Delegados de Polícia e demais autoridades das carreiras jurídicas, profissionais das áreas de tecnologia da informação e empreendedores.

Com mais de 20 anos de experiência em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial, Renato Opice Blum é palestrante internacional e coordenador de cursos em instituições renomadas. É autor de diversas obras jurídicas, consultor estratégico para empresas e governos na implementação de boas práticas em compliance digital e inovação tecnológica. Atua como professor nas instituições INSPER, ESPM, FAAP, EBRADI e Mackenzie. Atualmente ocupa os cargos de Presidente da Comissão de Estudos de Novas Tecnologias, Neurodireitos e Inteligência Artificial do IASP; Diretor do Departamento de Defesa e Segurança da FIESP; Conselheiro da Europrivacy, da FIESP e da FECOMERCIO; Membro da Associação Europeia de Privacidade e Executive Chairman do escritório Opice Blum Advogados Associados.

Para o coordenador geral das pós-graduações jurídicas da Faculdade Insted, Prof. Dr. Alexandre Lima Raslan, a presença do palestrante renomado no Brasil evidencia o compromisso da Instituição em trazer educação de qualidade aos profissionais da área do Direito.

“Receber o professor Renato Opice Blum em nossa Aula Magna é uma oportunidade única para os alunos e para toda a comunidade jurídica de Campo Grande. Ele é uma das maiores referências do país em Direito Digital e sua presença reforça o compromisso da Insted em oferecer uma formação atualizada, conectada com as transformações tecnológicas e com as demandas do mercado jurídico”, destaca Raslan.

A Aula Magna será aberta ao público, com vagas limitadas, e realizada no Auditório da Faculdade Insted, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 845 – Centro.

Os interessados deverão fazer inscrição através do Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/aula-magna-com-renato-opice-blum-pos-graduacao-da-faculdade-insted/2940658).

Informações:

Evento: Aula Magna das pós-graduações jurídicas da Faculdade Insted

Data: 21 de maio de 2025.

Horário: 19 horas.

Local: Auditório da Faculdade Insted. Avenida Fernando Corrêa da Costa, 845, Centro, Campo Grande (MS)

Vagas: aberto ao público, vagas limitadas.

Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/aula-magna-com-renato-opice-blum-pos-graduacao-da-faculdade-insted/2940658

