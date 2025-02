Incêndio destrói casa e prédio desativado no Coronel Antonino

Um prédio desativado no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, pegou fogo na manhã deste sábado (1º). Segundo informações, ninguém ficou ferido, já que o local está fechado há um ano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado em uma casa que fica aos fundos do terreno e alcançou a prédio, localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad. A residência foi completamente consumida pelas chamas. Não se sabe ainda a identidade da pessoa que mora na casa, mas foi confirmado que não estava no local no momento do incêndio.

O Corpo de Bombeiros utilizou cerca de 5 mil litros de água para apagar o fogo. Os agentes trabalham no rescaldo e para saber a origem do incêndio.

