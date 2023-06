Acadêmicos beneficiados pelo Vale Universidade alcançam o ensino superior em MS

Estudantes beneficiados pelos programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena, com o apoio do Governo do Estado, estão realizando o sonho de cursar o ensino superior em Mato Grosso do Sul. Desde 2015, esses programas têm proporcionado oportunidades educacionais para milhares de alunos em todo o Estado, beneficiando aproximadamente 10 mil estudantes até o momento. Atualmente, 980 estudantes de 71 cursos em 44 instituições de ensino superior estão recebendo esses benefícios.

Os programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena têm sido fundamentais para promover histórias de superação e persistência entre os beneficiários, que reconhecem e são gratos pelos esforços do governo estadual em viabilizar a realização de seus estudos universitários. Um exemplo é Mizolene Carlos, uma estudante indígena da etnia Kaiowá, que está cursando História no município de Amambai. Ela iniciou seu curso em 2020, mas devido à falta de bolsa na época e à pandemia, precisou trancar sua matrícula. No entanto, em 2021, ela retornou à universidade e passou a receber o benefício do programa Vale Universidade. Esse apoio foi fundamental para incentivá-la a continuar sua jornada acadêmica. Mizolene expressa sua gratidão ao programa, afirmando que sem ele muitos estudantes teriam desistido, e destaca a importância do auxílio para os acadêmicos indígenas, que tem sido fundamental para o desenvolvimento de sua carreira acadêmica.

Outra beneficiária é Emily Duarte Pires, uma estudante de 20 anos que recebe o Vale Universidade há mais de um ano. O auxílio tem sido crucial para que ela possa continuar seus estudos em uma universidade particular, uma vez que as mensalidades são bastante elevadas e tendem a aumentar. Emily está cursando Biomedicina em Campo Grande e relata que o programa possibilitou que ela estudasse o que sempre desejou. Ela expressa sua gratidão pelo Vale Universidade e enfatiza que, sem esse auxílio, talvez tivesse que optar por um curso em uma universidade pública, que não seria sua primeira escolha.

Débora dos Reis da Silva, de 31 anos, é outra estudante beneficiada pelo programa, cursando Psicologia em uma universidade particular na capital. Ela começou a receber o benefício em abril deste ano e afirma que isso a influenciou diretamente, pois sem o auxílio não conseguiria arcar com as parcelas da faculdade. O programa tem sido um apoio fundamental para que ela possa prosseguir com seus estudos.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Sead) é responsável pela gestão dos programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena. A titular da Sead, Patrícia Cozzolino, destaca que esses programas têm transformado realidades em Mato Grosso do Sul. Em muitos casos, os acadêmicos beneficiados pelos programas são os primeiros em suas famílias a obterem um diploma de ensino superior, o que tem um impacto significativo no desenvolvimento social e econômico do Estado. A Sead busca constantemente aprimorar essas ações, combinando conhecimento teórico com prática, proporcionando oportunidades que impulsionam as famílias do estado a avançar e conquistar novos espaços na sociedade.

Os programas Vale Universidade e Vale Universidade Indígena funcionam da seguinte forma: o acadêmico beneficiário cumpre um estágio de 20 horas semanais, diretamente relacionado à sua área de atuação, o que contribui para o seu futuro profissional e o familiariza com a realidade de trabalho em sua área de estudo. O governo estadual arca com até 70% da mensalidade, dentro de um limite estabelecido, a instituição de ensino contribui com outros 20%, e o acadêmico é responsável pelo pagamento do restante.

Além disso, os programas possuem uma rede de parcerias para a realização de estágios, com a participação de 80 órgãos públicos e organizações da sociedade civil, oferecendo 453 locais de estágio em todo o Estado. Para este ano, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 10,9 milhões no Programa Vale Universidade, sendo que R$ 2,5 milhões já foram destinados entre janeiro e março. Já o Programa Vale Universidade Indígena possui parceria com dez instituições de ensino e atende estudantes de 17 cursos. Os estágios são realizados em 19 órgãos, com 40 locais disponíveis. Os investimentos previstos para este ano superam R$ 8,6 milhões.

Com informações da Comunicação Governo do MS

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.