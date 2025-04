Contas de energia ficam mais caras em Mato Grosso do Sul a partir desta terça-feira (8)

Os consumidores atendidos pela Energisa em Mato Grosso do Sul começam a sentir no bolso, a partir desta terça-feira (8), o reajuste nas tarifas de energia elétrica. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou três faixas de aumento, com variações que dependem do tipo de consumo.

A medida atinge diretamente os quase 1,1 milhão de consumidores da Energisa no Estado. A maioria esmagadora, composta por clientes de baixa tensão (99,63%), terá um reajuste de 0,69% na conta de luz. Já para o Grupo B residencial, o aumento será um pouco menor: 0,56%.

Para os consumidores do Grupo A, que englobam estabelecimentos conectados à média e alta tensão, como indústrias e grandes empresas, o impacto será mais significativo, com um reajuste médio de 3,09% ao longo de 2025. O efeito médio do reajuste para todos os clientes da Energisa no Estado será de 1,33%.

Em nota, a Energisa explicou que os novos valores seguem critérios previstos no contrato de concessão, que incluem a aplicação austera de recursos e o combate a custos desnecessários, como furto de energia e projetos elétricos ineficientes. A concessionária também reforçou o compromisso de realizar uma gestão responsável para manter o equilíbrio financeiro e continuar investindo na qualidade do serviço prestado.

Os cerca de 70 mil consumidores atendidos pela Elektro nos municípios de Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia não serão afetados pelo reajuste neste momento. Nestes locais, a atualização tarifária ocorre apenas em agosto.

