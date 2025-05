Mulher sofre ameaças e tem moto danificada pelo companheiro durante briga em Dourados

Na noite deste domingo (18), uma mulher foi ameaçada e ter sua motocicleta danificada durante uma discussão com o companheiro, em seu apartamento. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande e foi registrado como violência psicológica e dano, ambos no contexto de violência doméstica.

Segundo informações do site local, Dourados News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem na rua, nas proximidades do imóvel. Ele alegou que aconteceu apenas uma discussão verbal e que a situação já estaria sob controle.

Entretanto, quando os agentes entraram no imóvel,encontraram a mulher em estado de choque e chorando. Ela relatou aos policias que as brigas se intensificaram desde que ela manifestou a intenção de terminar com o companheiro e ele não aceitou.

Durante a discussão, o homem teria chutado móveis e cortado os pneus da motocicleta da mulher no estacionamento do prédio, para que ela não conseguisse sair da residência. Em seguida, ele trancou o apartamento e arremessou as chaves pela janela. A vítima tentou pedir ajuda por telefone, mas foi impedida por ele. Desesperada, passou a gritar por socorro na esperança de que vizinhos ouvissem.

O caso se agravou quando o agressor pegou duas facas da cozinha e ameaçou reagir violentamente caso alguém tentasse entrar no local.

A mulher informou à polícia que deseja representar criminalmente contra o agressor e pediu uma medida protetiva de urgência. Ainda segundo os policiais, o homem já havia se envolvido em outro episódio de violência doméstica anteriormente.

Ambos foram levados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, onde o caso foi oficialmente registrado.