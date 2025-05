Mais Saneamento e Sustentabilidade para Sonora

A cidade de Sonora, no norte de Mato Grosso do Sul, inicia uma nova fase de investimentos estruturantes com o lançamento das obras de ampliação da rede de esgotamento sanitário, previstas para meados de abril.

A iniciativa integra a política estadual de universalização do saneamento básico, conduzida pela SANESUL em parceria com a Ambiental MS Pantanal, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) que já impacta positivamente dezenas de municípios sul-mato-grossenses.

O projeto prevê a implantação de 64 quilômetros de rede coletora de esgoto, o que permitirá a interligação de cerca de 5 mil moradias ao sistema e beneficiará diretamente aproximadamente 14 mil moradores. A conclusão está prevista para novembro de 2025.

“Cada rede de esgoto que chega até uma casa é um passo concreto em direção à saúde e à dignidade. É um investimento que transforma e promove saúde pública”, destaca Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal.

A expansão do sistema também contribui para a redução de doenças de veiculação hídrica. Assim, a implantação da rede será acompanhada de ações de educação e sensibilização comunitária, com foco no uso correto do sistema, prevenção de entupimentos, descarte adequado de resíduos e valorização do patrimônio coletivo.

