Palmeiras bate Bragantino e amplia vantagem na liderança

Em Bragança Paulista, o Palmeiras venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, no Estádio Cícero de Souza Marques. Com o resultado, o Verdão chegou aos 22 pontos e se isolou na liderança do Brasileirão. O Massa Bruta, com 17 pontos, caiu para a terceira posição e pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro. O Bragantino abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, com Gabriel, aproveitando jogada construída por Vinicinho e Lucas Barbosa.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou com postura mais ofensiva após mudanças promovidas por João Martins, substituto de Abel Ferreira. Aos 27 minutos, Murilo empatou de cabeça após escanteio cobrado por Estêvão. Cinco minutos depois, Maurício virou o jogo ao aproveitar rebote de finalização de Luighi. O time da casa tentou reagir, mas o goleiro Weverton garantiu a vitória com boas defesas.

No Maracanã, Flamengo e Botafogo empataram por 0 a 0 em clássico morno e marcado por forte marcação. O Rubro-Negro foi superior no primeiro tempo e criou a melhor chance com Luiz Araújo, parado por John. O Botafogo respondeu com Cuiabano, que quase marcou de fora da área.

Na etapa final, o equilíbrio se manteve. Marlon Freitas e Alex Sandro tiveram boas oportunidades, mas a pontaria falhou. A partida foi interrompida por alguns minutos por conta de cheiro de spray de pimenta vindo de fora do estádio. Com o empate, o Flamengo se mantém atrás do Palmeiras na tabela e o Botafogo ocupa o 9º lugar com 14 pontos. As equipes agora focam na Copa do Brasil.

No Beira-Rio, Internacional e Mirassol empataram por 1 a 1. O time visitante abriu o placar logo aos 8 minutos com Jemmes, após cruzamento de Reinaldo. O Inter tentou reagir, acertou duas vezes a trave no primeiro tempo e pressionou na etapa final. Aos 33 minutos do segundo tempo, Ricardo Mathias empatou com belo lance individual. Pouco depois, Gustavo Prado marcou o que seria o gol da virada, mas o árbitro anulou o lance por toque de mão, confirmado pelo VAR. Com o resultado, o Internacional chegou a 10 pontos e está em 15º lugar. O Mirassol tem 11 pontos, na 12ª posição.

O duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG no Mineirão terminou em 0 a 0, com domínio celeste na posse de bola e maior presença no campo ofensivo. O Galo, por sua vez, apostou na marcação e nos contra-ataques, conseguindo segurar o resultado com muitas faltas e cartões. O destaque da partida foi o chute de Lucas Silva no travessão, a melhor chance do jogo. O goleiro Everson também se destacou com segurança nas jogadas aéreas. O clássico teve seis jogadores advertidos com cartões amarelos e terminou sob protesto da torcida cruzeirense, após o árbitro encerrar o jogo em escanteio do time da casa. Com o empate, o Cruzeiro permanece com 17 pontos no G4, enquanto o Atlético soma 13 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.

Copa do Brasil – Terceira fase (volta)

– Flamengo x Botafogo-PB – quarta-feira (21), no Maracanã

– Botafogo x Capital-TO – quinta-feira (22), em Brasília

– Cruzeiro x Vila Nova – quarta-feira (22)

– Atlético-MG x Maringá – quarta-feira (22)

– Internacional x Sport – domingo (25)

– Mirassol x São Paulo – sábado (24)

Brasileirão – 10ª rodada

– Palmeiras x Flamengo – domingo (25)

– Botafogo x Santos – sábado (1º de junho)

– Bragantino x Juventude – segunda-feira (26)

– Internacional x Sport – domingo (25)

– Cruzeiro x Corinthians – sábado (24)

– Atlético-MG x Bahia – domingo (25)

