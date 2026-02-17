Mulher simula pedido de remédio por telefone e denuncia violência doméstica em Campo Grande

Uma mulher de 44 anos acionou a Polícia Militar ao simular um pedido de remédio por telefone para denunciar violência doméstica, no início da noite dessa segunda-feira (16), na Vila Carvalho, em Campo Grande. O caso ocorreu no momento em que ela tentava deixar o imóvel onde morava com o ex-companheiro. O homem foi levado à delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recolhia objetos pessoais quando o autor passou a agir de forma agressiva. Após ingerir bebida alcoólica ao longo do dia, ele começou a xingá-la com termos ofensivos e, em seguida, pegou um martelo, ameaçando atingi-la na cabeça. Segundo o relato, o homem afirmou que “iria acabar com a sua vida”.

Com medo, a mulher conseguiu ligar pedindo ajuda e disfarçou a conversa como se estivesse falando com o filho. Durante a chamada, simulou solicitar um remédio enquanto pedia o envio urgente de uma viatura policial.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima bastante nervosa e amedrontada. Ela relatou que tenta encerrar o relacionamento há alguns meses, mas o ex-companheiro não aceita a separação e costuma reagir com ameaças e agressividade sempre que o assunto é mencionado.

Questionada pela equipe, a mulher afirmou que não sofreu agressão física nesta ocorrência, mas manteve o relato das ameaças e dos xingamentos. O homem foi localizado no imóvel e encaminhado para esclarecimentos.

A ocorrência foi levada à Deam, com apoio de outra viatura. O caso foi registrado como ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, além de desacato.

