Adoscente de 13 anos é agredida por ex-namorado de 20 após termino, em Rio Brilhante

Uma adolescente de 13 anos sofreu agressões na madrugada desta segunda-feira (16) em Rio Brilhante, praticadas pelo ex-namorado, de 20 anos. A cidade fica a cerca de 163 km de Campo Grande.

Segundo relatos da vítima, o relacionamento durou cerca de sete meses, com consentimento da mãe. Após o término da relação, ocorrido alguns dias antes, surgiram desentendimentos que levaram à agressão.

Na noite do incidente, a adolescente estava em uma lanchonete com o jovem, mas decidiu ir embora. Ele a seguiu e começou a agredi-la com socos, empurrões e um golpe conhecido como mata-leão, causando ferimentos no joelho direito e hematomas nos braços e nariz.

Após se desvencilhar do agressor, a adolescente conseguiu se refugiar na casa da mãe, localizada na mesma rua. O suspeito, entretanto, danificou o portão do imóvel e a ameaçou, dizendo que buscaria uma arma de fogo para matá-la.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas o rapaz ainda não foi localizado. A vítima solicitou medida protetiva de urgência.

No boletim de ocorrência, além de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, o caso também foi registrado como estupro de vulnerável.

