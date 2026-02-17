Veículo é encontrado completamente queimado em loteamento na região do Tiradentes

Um veículo Volkswagen Gol foi encontrado completamente queimado no início da noite dessa segunda-feira (16) no Loteamento Cristo Redentor, região do Tiradentes, em Campo Grande.
De acordo com informações do 10º Batalhão da Polícia Militar, o automóvel foi localizado na Avenida Zilá Correa, próximo à antiga fábrica. A dinâmica do caso ainda é desconhecida.
O carro, de placas NRN-2H02, está registrado em nome de um proprietário do município de Anaurilândia, localizado a cerca de 379 quilômetros da Capital. Até o momento, não há registro de roubo ou furto relacionado ao veículo, nem informações sobre quem teria provocado o incêndio.
Equipes policiais foram acionadas após a localização do automóvel, que ficou bastante danificado pelas chamas. O caso segue sob apuração para esclarecer como o veículo foi parar no local e o que causou o incêndio.
