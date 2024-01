Mulher sequestrada na fronteira é encontrada a mais de 200 km de distância

A paraguaia, Teresa Dejesus Ayala, de 34 anos, foi encontrada na noite de ontem (26), após ter sido sequestrada por um grupo fortemente armado no início da tarde, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.

Conforme imagens de câmera de segurança, Teresa conversava com uma amiga pelo telefone, na rua Doutor Francia, a metros do território brasileiro, quando foi um carro preto se aproximou. Dois homens desceram do veículo e a colocaram a força no banco traseiro, indo em direção ao lado brasileiro da fronteira.

Todo o crime ocorreu na frente da filha adolescente da mulher, que estava em um carro Fiat Idea estacionado próximo. Pelas câmeras é possível ver que a menina fica tentando entender o que aconteceu.

Já de noite, a vítima foi avistada por funcionário da 7ª Delegacia do Bairro Jardín Aurora, na cidade de San Pedro, a 254 quilômetros da Linha Internacional com o Brasil, local onde foi sequestrada. Ela foi socorrida e levada a delegacia.